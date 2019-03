Biglietti Sassuolo-Napoli, come acquistare i tickets per la 27ma giornata di Serie A di calcio

Si giocherà domenica alle ore 18 la partita del 27° turno del campionato di Serie A che mette di fronte Sassuolo e Napoli al Mapei Stadium di Reggio Emilia, casa ormai abituale dei neroverdi.

La formazione di casa viaggia a quota 31 punti in classifica, all’undicesimo posto, mentre quella partenopea è seconda con 16 punti di ritardo dalla Juventus, ma otto di vantaggio sul Milan terzo. Il Napoli viene dalla sconfitta al San Paolo contro i rivali bianconeri per 1-2, mentre il Sassuolo è a digiuno di vittorie da oltre un mese (3-0 sul Cagliari il 26 gennaio): da allora due pareggi e tre sconfitte, l’ultima delle quali a San Siro contro il Milan per 1-0. Se gli uomini allenati da De Zerbi non dovranno sostenere impegni infrasettimanali, così non sarà per quelli di Ancelotti, impegnati giovedì negli ottavi di finale di Europa League contro il Salisburgo.

Foto: Gianfranco Carozza