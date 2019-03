Volley, l’Italia parteciperà alla Coppa del Mondo! Azzurri in Giappone a ottobre, stagione infinita. Tutte le partecipanti

L’Italia parteciperà alla Coppa del Mondo 2019 di volley maschile che si disputerà in Giappone dal 1° al 15 ottobre, cioè subito dopo gli Europei e il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La FIVB ha ufficializzato le formazioni che disputeranno il torneo che in questa occasione sarà fine a se stesso visto che, a differenza del passato, non assegna dei pass per i Giochi. La Nazionale di Chicco Blengini rappresenterà l’Europa insieme alla Russia e cercherà di mettersi in luce in coda a una stagione davvero intensissima che dunque inizierà a maggio con la Nations League e che si concluderà in pieno autunno (questo significa che il campionato non potrà iniziare prima della fine di ottobre, comprimendo ulteriormente la regular season visto che poi a gennaio ci si dovrà fermare per fare spazio ai tornei di qualificazione ai Giochi).

Gli azzurri se la vedranno anche col Brasile Campione Olimpico, con la Polonia Campionessa del Mondo, con gli USA, col Giappone padrone di casa ma anche con Argentina, Canada, Iran, Australia, Egitto, Tunisia: si disputerà un round robin tutti contro tutti. L’Italia femminile, invece, non è ben posizionata nel ranking continentale e dunque non parteciperà nonostante abbia vinto l’argento agli ultimi Mondiali: Paola Egonu e compagne, dunque, non voleranno nel Sol Levante dove si giocherà dal 14 al 29 settembre. Di seguito tutte le Nazionali partecipanti alla Coppa del Mondo 2019 di volley.

COPPA DEL MONDO VOLLEY MASCHILE (1-15 ottobre):

Giappone (Paese Ospitante); Polonia (Campione del Mondo); Iran e Australia (Asia); Egitto e Tunisia (Africa); Italia e Russia (Europa); USA e Canada (Nord e Centro America); Brasile e Argentina (Sud America).

COPPA DEL MONDO VOLLEY FEMMINILE (14-29 settembre):

Giappone (Paese Ospitante); Serbia (Campione del Mondo); Cina e Corea del Sud (Asia); Camerun e Kenya (Africa); Russia e Olanda (Europa); USA e Repubblica Dominicana (Nord e Centro America); Brasile e Argentina (Sud America).

Foto: Valerio Origo