VIDEO Danilo Gallinari: “Ottima partita contro i Knicks, ora dobbiamo battere i Lakers”

Danilo Gallinari è stato grande protagonista nella notte NBA, realizzando 20 punti in 23 minuti nella vittoria dei Clippers per 128-107 contro i Knicks. Il n°8 azzurro, al termine della partita, ha manifestato la propria soddisfazione sia per il risultato che per la sua prestazione. Ora la concentrazione è tutta sulla prossima sfida, l’atteso derby con i Lakers di LeBron, una partita che Gallinari è convinto di poter vincere. Di seguito la VIDEO intervista di Danilo Gallinari a SkySport.





Foto: Matteo Marchi