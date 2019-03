Volley femminile, Champions League 2019: Scandicci sogna l’impresa, partita titanica contro il Fenerbahce

Scandicci sta disputando una stagione da favola, al debutto assoluto in Europa è riuscita a qualificarsi ai quarti di finale della Champions League vincendo il girone davanti a Conegliano e ora vuole continuare a sognare dopo essere giunta tra le otto grandi del Vecchio Continente. Le toscane, attualmente terze in campionato, sono indubbiamente le outsider della massima competizione: Novara, Conegliano e le tre corazzate turche puntano al trofeo senza mezzi termini mentre la compagine nostrana proverà a fare saltare il banco e a sorprendere ancora una volta.

Le ragazze di coach Carlo Parisi scenderanno in campo domani pomeriggio (ore 18.30 al Mandela Forum di Firenze) per affrontare il Fenerbahce nell’andata dei quarti di finale, si tratta di un impegno davvero molto ostico per la Savino Del Bene che ha pescato un avversario particolarmente ostico e che sembra partire con i favori del pronostico. La formazione turca, che ha vinto la Pool E prevalendo nei confronti della Dinamo Mosca, è molto attrezzata e si è sempre distinta per la particolare impostazione dettata da coach Zoran Terzic (il CT della Serbia Campionessa del Mondo): grandi difese, attacchi fulminei, muro di qualità e servizio pungente. Un mix letale permesso da giocatrici di assoluto spessore internazionale come la schiacciatrice Samantha Bricio già vista a Conegliano, l’opposto Melissa Vargas, le centrali Bahar Toksoy ed Eda Erdem.

Scandicci ha però i mezzi per regalare una gioia ai propri tifosi e per ottenere un risultato favorevole in vista del match di ritorno in programma settimana prossima nella bolgia di Istanbul. Le toscane hanno perso l’ultima partita contro Cuneo in Serie A1 ma ora vogliono prontamente reagire trascinate dalla regia di Ofelia Malinov, dalle bordate di Isabella Haak, dall’esperienza di Lucia Bosetti, dai muri di Adenizia: serve una vittoria per continuare a sognare nell’Europa che conta, la Champions League è la nuova dimensione di questa società che punta a scalare le gerarchie del volley femminile internazionale e l’esame Fenerbahce può essere superato a pieni voti.

Foto: Valerio Origo