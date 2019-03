Volley femminile, Champions League 2019: Novara superfavorita contro Stoccarda, Egonu e compagne per vincere in Germania

Novara è stata molto fortunata in occasione del sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2019 di volley femminile, le piemontesi hanno pescato lo Stoccarda cioè l’avversario sulla carta più debole e più agevole da affrontare. Le ragazze di Massimo Barbolini scenderanno in campo questa sera (ore 19.00) alla SCHARRArena contro la compagine tedesca che proverà a sfruttare al meglio il calore del proprio pubblico ma che è oggettivamente inferiore alla Igor Gorgonzola.

Le rosablu non stanno affrontando un buon momento di forma, hanno perso l’ultima partita giocata contro Chieri in campionato dove occupano il secondo posto a sette punti di distacco dalla capolista Conegliano: la vincitrice dell’ultima Coppa Italia sta avendo un rendimento un po’ altalenante nelle ultime settimane, ma si presenterà indubbiamente con tutti i favori del pronostico, l’obiettivo è ovviamente quello di vincere con il massimo scarto e compiere un passo importante verso la qualificazione alle semifinali della massima competizione continentale.

Novara è stata perfetta nella fase a gironi, ha vinto tutti gli incontri per 3-0 (impresa mai riuscita a nessuna in passato) ed è indubbiamente tra le grandi favorite per alzare al cielo il trofeo, alla pari di Conegliano e delle tre corazzate turche. Le bordate della fuoriclasse Paola Egonu, le stampatone e il carisma di Cristina Chirichella affiancata da Stefana Veljkovic, l’esperienza di Francesca Piccinini sono naturalmente i punti di forza delle piemontesi che sfideranno la prima della classe del campionato tedesco (imbattuta in patria, 19 vittorie) che è entrata tra le otto grandi d’Europa grazie al secondo posto ottenuto nel girone alle spalle del VakifBank Istanbul detentore del trofeo. Lo Stoccarda punta molto sulla compattezza della squadra e non ha grandissime individualità ad eccezione del forte opposto Krystal Rivers che potrebbe creare qualche grattacapo.

Foto: Valerio Origo