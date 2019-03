Volley femminile, Champions League 2019: analisi quarti di finale. Novara, passeggiata a Stoccarda? Conegliano e Scandicci, incroci turchi da brividi

Oggi si è svolto il sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2019 di volley femminile, l’Italia era presente con Novara, Conegliano e Scandicci. L’estrazione in Lussemburgo ha svelato gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta del torneo e ha definito anche quali saranno gli incroci delle semifinali: analizziamo il tabellone e diamo uno sguardo a quali saranno le avversarie delle formazioni italiane.

Novara non poteva essere più fortunata di così, le piemontesi hanno pescato l’avversaria più debole del lotto: lo Stoccarda è la grande rivelazione della fase a gironi, secondo alle spalle del VakifBank Istanbul come da pronostico ma bravo a rientrare tra le tre migliore piazzate. Le tedesche, che si sono limitate a battere le modeste Maritza Plovdiv e Beziers, puntano quasi tutto sul forte opposto Krystal Rivers ma è una squadra che non incute particolari timori: Paola Egonu e compagne sono nettamente favorite, da non sottovalutare la trasferta in un palazzetto molto caldo ma tutto pende dalla parte delle ragazze di Massimo Barbolini che intravedono già la semifinale contro la vincente di VakifBank Istanbul-Dinamo Mosca: la corazzata turca di Giovanni Guidetti difende il titolo e parte con tutti i favori del pronostico contro le russe.

Doppio incrocio tra Italia e Turchia, le altre due formazioni nostrane affronteranno le corazzate anatoliche. Conegliano, terza lo scorso anno e seconda nel 2017, si imbatterà nell’Eczacibasi VitrA Istanbul che si è imposto nel proprio girone davanti a Dinamo Kazan, Uralochka e Haemeenlinna vincendo tutte le partite. La corazzata guidata da Marco Aurelio Motta può contare sull’opposto Tijana Boskovic e sul martello Kim Yeon-Koung, due delle giocatrici più forti al mondo: la serba e la sudcoreana danno una marcia in più a questa formazione che si affida ad altre due big come Lauren Gibbemeyer e Jordan Larson. Le Pantere, trascinate da Sylla, Hill, Fabris, dovranno davvero dare il massimo se vorranno tenere testa alla “formazione arancione”.

Scandicci, che ha vinto il proprio raggruppamento proprio davanti alle venete, ha pescato invece il Fenerbahce che si è imposto con autorevolezza nella Pool E battendo Dinamo Mosca, Chemik Police e CSM Bucuresti. Le giallonere sembrano però essere alla portata del sestetto guidato da Isebelle Haak, Ofelia Malinov e Lucia Bosetti: Samantha Bricio, Bahar Toksoy Guidetti ed Eda Erdem sono le giocatrici di maggior spicco ma la formazione di Zoran Terzic non sembra così inscalfibile. Il sogno è quello di un derby in semifinale tra Conegliano e Scandicci.

Foto: Ettore Griffoni