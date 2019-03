Volley femminile, CEV Cup 2019: Busto Arsizio vede la finale, servono due set contro il Bekescsaba al PalaYamamay

Busto Arsizio è davvero molto vicina alla finale della CEV Cup 2019 di volley femminile, le Farfalle hanno infatti travolto il modesto Bekescsaba con un roboante 3-0 nel match d’andata e martedì 5 marzo (ore 20.30) scenderanno in campo al PalaYamamay per sbrigare la pratica: basterà vincere due set per qualificarsi all’atto conclusivo da giocare poi contro la vincente del derby rumeno tra Stiinta Bacau e CSM Volei Alba Blaj, in caso di inaspettata sconfitta per 3-0 o 3-1 si disputerà un golden set di spareggio.

Le ragazze di coach Marco Mencarelli, reduci dal successo contro Brescia in campionato, occupano la quinta posizione in Serie A1 e sono le grandi favorite per la conquista della seconda competizione continentale per importanza: indubbiamente il tasso tecnico delle biancorosse è superiore rispetto a quello delle squadre rimaste in corsa, ora è arrivato il momento di dimostrarlo e contro la compagine ungherese non si può sbagliare. Busto Arsizio insegue la quarta finale della sua storia in questo torneo, ha alzato al cielo il trofeo nel 2010 e nel 2011 (quando firmò la tripletta con scudetto e Coppa Italia) mentre nel 2017 venne sconfitta dalla Dinamo Kazan a dodici mesi di distanza dall’incredibile finale di Champions League persa contro l’inarrivabile Eczacibasi.

Vedremo se scenderà in campo la formazione tipo o se si effettuerà un po’ di turnover anche in vista dei prossimi impegni. La palleggiatrice Alessia Orro, le attaccanti Alessia Gennari, Britt Herbots e Kaja Grobelna sono le giocatrici di punta di una squadra solida pronta a spazzare via Nikoleta Perovic e compagne per regalare una nuova gioia al tanto pubblico che gremirà gli spalti del PalaYamamay.

Foto: Roberto Muliere