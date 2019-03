Pallanuoto femminile, Serie A1 2019: le migliori italiane della 14ma giornata. Il ritorno di Marcialis, l’esplosione di Bettini

La 14ma giornata della Serie A1 di pallanuoto femminile ha riservato il successo del Catania nello scontro diretto con il Padova e gli annunciati trionfi di Roma e Rapallo contro Milano e Verona. Il successo del Bogliasco infine sembra risolvere definitivamente tutti i discorsi per la salvezza, mentre la Florentia allunga nella corsa ai play-off. Andiamo a scoprire le migliori italiane dell’ultimo turno del massimo campionato italiano.

Arianna Garibotti (Catania): poker per lei nella vittoria che lascia in testa alla classifica le etnee. Molto importanti soprattutto gli ultimi due gol, giunti nell’ultimo quarto, che per due volte portano le siciliane sul +2. Servirà la stessa intensità nella sfida contro il Sabadell per centrare una difficilissima rimonta.

Silvia Motta (Roma): decisiva nella vittoria contro Milano servendo un poker nella fase calda del match. In pratica sigla gli ultimi quattro gol delle capitoline, dei quali tre negli ultimi otto minuti, blindando i tre punti. Le ragazze di Capanna restano ad un punto dal Catania, pronte al sorpasso, anche senza l’infortunata Izabella Chiappini.

Carolina Marcialis (Rapallo): dopo il recupero con la Roma lungo colloquio con il CT Conti, magari ci sarà per lei una convocazione per le Finali di Europa Cup di Torino. Intanto arriva un’altra prestazione da applausi in casa del Verona: non è la prima e non sarà l’ultima della stagione della rinascita.

Dafne Bettini (Bogliasco): decisiva la sua cinquina nella vittoria in casa di Torre del Grifo che consegna una buona fetta della salvezza diretta alle liguri. Dal 6-6 negli ultimi dieci minuti di gioco sale in cattedra e segna quattro gol consecutivi abbattendo le velleità delle avversarie. Urge il ritorno nel Setterosa.

Giulia Enrica Emmolo (Rapallo): sigle due gol in più della compagna precedentemente citata, scavando sin dal secondo quarto il solco decisivo per la conquista della gara. Nella volata a tre per la vetta della classifica dovrà guidare le compagne nella decisiva partita in casa del Catania di inizio aprile.

