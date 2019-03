Champions League 2019, orari e partite della settimana. Come vederle in tv e streaming. I match visibili in chiaro sulla RAI

Torna l’appuntamento con la Champions League di calcio 2019: vanno a completarsi gli ottavi di finale, con le partite di ritorno (divise ovviamente in due settimane diverse, con appuntamenti al martedì e al mercoledì). Tra domani e dopodomani in scena quattro incontri: andiamo a scoprire gli orari e le partite della settimana, come vedere in TV e in streaming le sfide.

Martedì 5 marzo 2019

21.00 Real Madrid-Ajax (andata 2-1) in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport canale 252 ed in streaming su SkyGo

21.00 Bor. Dortmund-Tottenham (andata 0-3) in tv su Sky Sport Football e Sky Sport canale 253 ed in streaming su SkyGo

Mercoledì 6 marzo 2019

21.00 Porto-Roma (andata 1-2) in tv su Rai 1, Sky Sport Uno e Sky Sport canale 252 ed in streaming su RaiPlay e SkyGo

21.00 PSG-Manchester Utd (andata 2-0) in tv su RSI La 2, Sky Sport Football e Sky Sport canale 253 ed in streaming su SkyGo

