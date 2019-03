Volley femminile A1 2019 23ma giornata. Novara e Scandicci ko, Conegliano vince al tie break con Firenze e allunga in vetta

Un tranquillo sabato di campionato si trasforma in un mezzo terremoto con le squadre di vertice, con uno spicchio di testa già ai quarti di finale di Champions League, che soffrono (e un paio perdono anche) contro squadre di seconda o addirittura terza fascia. Ti aspetti il tris di big e invece la squadra del giorno è la Bosca San Bernardo Cuneo che sbanca Scandicci con un netto 3-0. Una vittoria netta e limpida per le cuneesi che profuma di play-off con la Bosca San Bernardo che, a meno di disastri, impreziosirà la sua bella stagione con le sfide che valgono lo scudetto.

Le cuneesi giocano bene e creano tanti problemi ad una fallosa Scandicci, che mette così a repentaglio anche il prezioso terzo posto in classifica (Monza con una vittoria a Monza si porterebbe a -1 domani) al termine di un match equilibratissimo per due set. Cuneo, guidata da Van Hecke (22 punti) e Salas (18 punti), vince i primi due parziali 27-25 e 25-23, poi domina il terzo parziale nonostante i tentativi di Haak (21 punti), vincendo 25-21 e portando a casa tre punti preziosi.

La Reale Mutua Fenera Chieri si regala una notte da sogno e vince in rimonta il derby con la Igor Gorgonzola Novara seconda in classifica che si ferma dopo due parziali, spegne la luce e non riesce più a rientrare in partita. Chieri, due vittorie in campionato finora, va sotto 0-2 con un doppio 25-22 per Egonu (25 punti) e compagne ma dal terzo set Giselle (28 punti per lei) prende per mano le sue, guidate in regia dall’ultima arrivata Poulter, e Chieri ribalta la situazione vincendo 25-21 e 25-19 i successivi due parziali. Tie break giocato punto a punto con scatto finale della Reale Mutua Fenera che si porta sul 14-12 e chiude al secondo tentativo con il punteggio di 15-13.

La Imoco Conegliano, pur soffrendo nella sfida casalinga contro Il Bisonte Firenze, riesce a strappare la vittoria al tie break e avvicina il primo posto nella regular season: alle venete basterà vincere una delle prossime tre partite per conquistare la prima piazza e assicurarsi tutti i vantaggi del caso nei play-off. Conegliano parte bene e vince il primo set dominando con il punteggio di 25-16. Nel secondo set va sotto, rimonta ma si arrende nel finale alla squadra di Gianni Caprara che si impone 26-24 in volata. Nel terzo set torna a giocare bene la squadra di casa che vince 25-20 ma nel quarto set le venete tornano a commettere qualche errore di troppo e Il Bisonte ne approfitta per vincere 25-19. Firenze chiude in anticipo la saracinesca perchè Conegliano scatta avanti 5-1 nel tie break, vola sul 12-4 e si impone 15-8 conquistando i due punti, con Firenze già sicura dei play-off che può ancora tentare di migliorare la sua settima posizione attuale.

