Basket, 21a giornata Serie A 2019: Trieste domina contro Pesaro nell’anticipo

L’Alma Trieste ha dominato l’anticipo della 21a giornata della Serie A di basket. Un successo agevole per i padroni di casa che hanno passeggiato contro la VL Pesaro, vincendo 105-68. Miglior marcatore per l’Alma è stato Juan Manuel Fernandez con 18 punti, mentre l’unico che si salva di Pesaro è James Blackmon con 21 punti.

Dopo tre minuti il tabellone segna 2-0 per i padroni di casa e solo al quarto è Murray a segnare per Pesaro. Si segna veramente con il contagocce, ma nel finale del periodo prima Blackmon e poi un antisportivo di Cavaliero permettono a Pesaro di andare sul +8. Il play italiano trova la tripla del -5 con cui finisce il primo quarto (16-21). Nel secondo, però, il copione del match cambia completamente. Parziale di 9-0 in tre minuti per Trieste che ribalta l’inerzia del match. I padroni di casa dominano e Pesaro sparisce dal campo. La seconda frazione si chiude con un eloquente 30-8 per Trieste, che va negli spogliatoi avanti di 17 punti (46-29).

Al rientro dagli spogliatoi continua il dominio dei padroni di casa. Pesaro non riesce davvero a reagire, mentre dall’altra parte Trieste passeggia e continua a segnare. L’Alma vola sul +30 e per la Vuelle comincia a materializzarsi la figuraccia. Trieste chiude comodamente sul 105-68.

Questo il tabellino della partita

ALMA PALLACANESTRO TRIESTE – VICTORIA LIBERTAS PESARO 105-68 (16-21, 30-8, 26-20, 30-19)

Trieste: Fernandez 18, Dragic 17, Knox 16

Pesaro: Blackmon 21, McCree 15, Murray 12,

Credit: Ciamillo