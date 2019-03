Volley, Challenge Cup 2019: Monza vola in paradiso, rimonta spaziale a Lisbona. Brianzoli in finale!

Monza firma l’impresa e si qualifica alla Finale della Challenge Cup 2019 di volley maschile, i brianzoli hanno sconfitto a domicilio il Lisbona con un roboante 3-0 (25-20; 25-23; 25-17) e hanno così ribaltato la sconfitta dell’andata (2-3 alla Candy Arena). I ragazzi di Fabio Soli, alla prima storica apparizione in Europa, ora sognano di alzare al cielo il terzo trofeo continentale per importanza: l’atto conclusivo contro la vincente di Poitiers-Belgorod (questa sera si riparte dal 3-0 in favore dei russi) si preannuncia particolarmente impegnativo e ostico ma i rossoblù hanno dimostrato di potersela giocare davvero contro chiunque.

Il Vero Volley si era presentato nella capitale portoghese dopo lo smacco subito settimana scorsa quando, avanti 2-0, si era fatto rimontare di fronte al proprio pubblico. Questa volta il braccio non ha tremato a Thomas Beretta e compagni che hanno messo in mostra tutto il loro elevato tasso tecnico e hanno fatto la differenza: Monza ha tenuto il pallino del gioco nel primo set, nella seconda frazione è riuscita a spuntarla nel finale dopo un tiratissimo testa a testa, a quel punto i padroni di casa hanno mollato la presa e così gli ospiti hanno messo il turbo regalandosi una vittoria da urlo che regala la possibilità di lottare per il trofeo.

Fantastica prestazione a muro (14 stampatone di squadra), fondamentale l’apporto degli attaccanti Donovan Dzavoronok (17 punti, 3 muri) e Oleg Plotnytskyi (14), doppia cifra anche per il centrale Viktor Yosifov (11, 5 muri) affiancato da capitan Thomas Beretta (6), encomiabile regia di Santiago Orduna schierato in diagonale con Paul Buchegger (6), Marzo Rizzo il libero. A Lisbona questa volta non è bastato l’infinito Angel Dennis (7).

Foto: Valerio Origo