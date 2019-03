Porto-Roma stasera in tv: orario d’inizio e su che canale vederla. Programma e streaming

Stasera (ore 21.00) si giocherà Porto-Roma, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 che sarà trasmesso in diretta tv su Sky e su Rai Uno, in diretta streaming su Sky Go e su Rai Play. Tutti i tifosi e gli appassionati del grande calcio internazionale potranno seguire questa fondamentale partita che metterà in palio la qualificazione ai quarti di finale, i giallorossi partiranno dalla vittoria per 2-1 ottenuta tre settimane fa all’Olimpico ma il vantaggio è davvero troppo esiguo per dormire sonni tranquilli: il successo con il minimo margine non fornisce garanzie ai capitolini che dovranno giocare una partita di assoluto spessore allo Stadio Dragao se vorranno proseguire la propria avventura nella massima competizione continentale dopo aver raggiunto la semifinale lo scorso anno.

I ragazzi di Eusebio Di Francesco si presentano in Portogallo dopo aver perso sonoramente il derby, il 3-0 maturato contro la Lazio ha indubbiamente creato delle difficoltà in seno alla spogliatoio ma ora bisogna azzerare tutto e farsi forza per ottenere il passaggio del turno. L’obiettivo è quello di segnare un gol per complicare la vita ai padroni di casa che invece vanno a caccia di quella rete che riaprirebbe tutti i conti, si giocherà sui singoli dettagli e non si potrà sbagliare davvero nulla all’interno di una partita che si preannuncia davvero molto equilibrata e intensa.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Porto Roma, ritorno degli ottavi di finale della Champions League. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno e su Sky, diretta streaming su RaiPlay e Sky Go, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: bestino- shutterstock