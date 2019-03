VIDEO MotoGP, Highlihgts GP Qatar 2019: Dovizioso batte Marquez di 23 millesimi! Rimonta titanica di Valentino Rossi

A Losail è andato in scena un fantastico GP del Qatar 2019, prima prova del Mondiale MotoGP. Spettacolo emozionante sotto i riflettori del deserto, la gara in notturna si è rivelata stupefacente e le emozioni non sono mai mancate. Andrea Dovizioso ha vinto con il piglio del fuoriclasse, portandosi avanti fin dalle prime battute e controllando sempre il passo prima di un duello stellare con Marc Marquez, sconfitto proprio come dodici mesi fa. Valentino Rossi si è reso protagonista di una rimonta stellare, dalla 14esima posizione sulla griglia di partenza è riuscito a risalire fino a un buon quinto posto e ha avuto anche la possibilità per puntare al podio ma Crutchlow e Rins ne hanno avuto di più nel finale. Sesto posto per Danilo Petrucci davanti al poleman Maverick Vinales, Jorge Lorenzo tredicesimo. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi del GP del Qatar 2019.

VIDEO HIGHLIGHTS GP QATAR 2019:





Foto: Hafiz Johari / Shutterstock.com