VIDEO Moto3, gli highlights delle qualifiche GP Qatar 2019: riviviamo le immagini del time-attack a Losail

Romano Fenati era il grande favorito per la conquista della pole position del GP del Qatar 2019 ma l’ascolano non scatterà davanti a tutti in occasione della gara d’apertura del Mondiale Moto3. Il centauro dello Snipers Team, al grande rientro dopo la squalifica dell’anno scorso, partirà soltanto in undicesima posizione: la sua scuderia ha sbagliato totalmente i tempi e lo ha mandato in pista troppo tardi, il pilota in sella alla Honda ha preso la bandiera a scacchi per questione di secondi senza avere il modo di completare un giro veloce e ha così concluso fuori dalla top ten attardato di otto decimi. Lo spagnolo Aron Canet ha utilizzato una sola gomma ed è risultato il più veloce, il pilota dello Sterilgarda Max Racing Team (la scuderia di Max Biaggi) ha timbrato un ottimo 2:05.883 e ha preceduto Lorenzo Dalla Porta (Leopard Racing Honda) di 197 millesimi e il giapponese Kaito Toba (Honda Team Asia) di 0.226. Di seguito gli highlight delle qualifiche di Moto3

