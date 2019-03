VIDEO Moto2, gli highlights delle qualifiche GP Qatar 2019: riviviamo le immagini del time-attack a Losail

Come inizio, per Marcel Schrotter, non c’è davvero di che lamentarsi. Il pilota tedesco classe 1993 del team Kalex Dynavolt, infatti, centra una splendida pole position del Gran Premio del Qatar 2019 della Moto2, la prima della sua carriera. Il nativo di Vilgertshofen conferma di avere un passo straordinario sulla pista di Losail, andando a fissare un eccezionale 1:58.585 che gli garantisce la partenza al palo per la corsa di domani. Seconda posizione, a 146 millesimi, per lo spagnolo Xavi Vierge (Kalex EG 0,0) che, oltre a disporre di un ottimo ritmo in ottica gara, ha stampato un interessante 1:58.731 che gli ha regalato la piazza d’onore. Completa la prima fila il nostro Lorenzo Baldassarri (Kalex FelxBox) in 1:58.784 a 199 millesimi dalla migliore prestazione. Quarto crono per Luca Marini (Sky Racing VR46) a 219 millesimi, ma con una Q2 conclusa in anticipo per una scivola in curva 2. Di seguito gli highlights delle qualifiche della Moto2:

Foto: Valerio Origo