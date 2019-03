VIDEO Gianmarco Tamberi campione d’Europa, trionfo del marchigiano nel salto in alto

Vola nell’oro Gianmarco Tamberi nel salto in alto: agli Europei indoor di atletica leggera l’azzurro spazza via la concorrenza e piazza il balzo da 2.32 al secondo tentativo, anche se sarebbe bastato il 2.29 trovato alla prima occasione (senza errori neppure alle misure inferiori) per battere il greco Konstadinos Baniotis e l’ucraino Andrii Protsenko, entrambi all’argento con 2.26 ottenuto al terzo tentativo.

Di seguito il video del salto a 2.32 metri di Tamberi:

IL SALTO DECISIVO DI TAMBERI A 2.32

“C’è, c’è, c’è: questo 2.32 gli vale l’oro” 😍🔝🥇 Tu salti, e noi voliamo! Grande Gianmarco #Tamberi, Oro agli Europei Indoor di Glasgow!#Glasgow2019 @gianmarcotamber pic.twitter.com/NXbX5oN0XZ — Eurosport IT (@Eurosport_IT) March 2, 2019

Foto: Herbert Kratky Shutterstock.com