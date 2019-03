Atletica, Gianmarco Tamberi CAMPIONE D’EUROPA! Il ritorno del fenomeno, vittoria da fuoriclasse

Gianmarco Tamberi è tornato! Il 26enne marchigiano ha conquistato la medaglia d’oro nel salto in alto agli Europei 2019 di atletica in corso di svolgimento a Glasgow (Scozia). Era il grande favorito della vigilia e non ha deluso le aspettative. Ha dominato la gara in lungo e in largo, conquistando il bersaglio grosso quasi con facilità.

Il portacolori del Bel Paese si era presentato alla rassegna continentale forte della miglior prestazione stagionale in Europa, la terza al mondo (2,32 metri). Tamberi entrava in gara nella consueta versione da half-shave, ovvero con la barba tagliata solo a metà. Concentrato e determinato, superava senza esitazione ed al primo tentativo quota 2,18, 2,22, 2,26 e 2,29. A quel punto la medaglia era già in cassaforte: con l’azzurro restavano in corsa solo il greco Konstadinos Baniotis e l’ucraino Andrii Protsenko, i quali decidevano di “passare” a 2,32 dopo un errore commesso a 2,29.

Tamberi, tuttavia, non concedeva scampo agli avversari e, dopo aver fallito (non di molto) la prima prova a 2,32, valicava splendidamente l’asticella al secondo tentativo. Lo scoglio si rivelava invece troppo grande sia per Baniotis sia per Protsenko, che dovevano dunque accontentarsi dell’argento a pari merito (stessa misura, 2,26, e stesso numero di errori commessi). Ormai sicuro della vittoria, l’azzurro provava a salire per due volte a 2,34 ed una 2,36, senza successo.

L’atleta italiano torna così ad assaporare l’ebbrezza di un titolo continentale a distanza di quasi 3 anni, anche se nel 2016 si impose agli Europei nella versione all’aperto. Tamberi si conferma inoltre a suo agio nelle competizioni indoor, se pensiamo che conquistò l’oro mondiale sempre nel 2016. Oggi ha vinto da vero campione: sapeva di essere superiore alla concorrenza, le gambe non hanno tremano ed è andato a prendersi finalmente un trionfo che sa di liberazione dopo l’incubo patito alla vigilia delle Olimpiadi di Rio. Abbiamo ritrovato un fuoriclasse purissimo, di nuovo fluido tecnicamente e consapevole del proprio potenziale, nonché un personaggio che può contribuire (e non poco) al rilancio della comunque malata atletica nostrana (impossibile negarlo…).

Il Bel Paese torna finalmente a brindare per un titolo continentale in sala dopo un digiuno di 6 anni: l’ultimo trionfo risaliva infatti al 2013, quando Daniele Greco si impose nel salto triplo.

IL VIDEO DEL TRIONFO DI GIANMARCO TAMBERI

