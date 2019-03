Pentathlon, Coppa del Mondo Il Cairo 2019: vince il padrone di casa Ahmed Elgendy, indietro i tre italiani

Sorride al padrone di casa, l’egiziano Ahmed Elgendy, la finale maschile della prima tappa di Coppa del Mondo di pentathlon moderno, che si sta disputando a Il Cairo e che domani terminerà con la staffetta mista: oggi l’africano ha totalizzato 1465 punti ed ha preceduto il ceco Jan Kuf, staccato di 17″ al traguardo del laser run (1448) ed il lituano Justinas Kinderis, terzo a 30″ (1435).

Lontani gli italiani: il migliore è Matteo Cicinelli, 20° a quota 1383 (1’22” di distacco), seguito a ruota da Riccardo De Luca, 21° con 1380 (1’25” il suo ritardo), infine Giuseppe Mattia Parisi si è classificato 30° con 1339 (attardato all’arrivo di 2’06”). Non si era qualificato per l’atto finale Pier Paolo Petroni.

Pochi dunque i punti racimolati dagli azzurri in vista delle Finali di Coppa del Mondo, che si disputeranno a Tokyo a fine giugno: quella sarà la prima manifestazione di caratura mondiale che metterà in palio un posto per le Olimpiadi del 2020. La rincorsa è appena iniziata e gli azzurri accusano un po’ di ritardo dal Gotha internazionale.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIPM