VIDEO Cagliari-Inter 2-1, Highlights e sintesi Serie A. Che beffa per i nerazzurri

Un primo tempo da dimenticare. Dopo la beffa di Firenze, altra trasferta amara per l’Inter che ora vede addirittura a rischio la zona Champions League. Nell’anticipo della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A di calcio infatti i nerazzurri escono addirittura sconfitti a Cagliari, con i padroni di casa rossoblu che si impongono per 2-1. Prima Ceppitelli, poi Pavoletti, nel mezzo l’inutile pareggio di Lautaro Martinez. Proseguono le difficoltà per la squadra guidata da Luciano Spalletti. Andiamo a rivivere il match con gli highlights dei gol.

GLI HIGHLIGHTS DI CAGLIARI-INTER 2-1

Foto: Lapresse