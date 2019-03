Viareggio Cup 2019, calendario e date. Programma, orari e tv

Prenderà il via lunedì 11 marzo la 71ma edizione della Viareggio Cup, torneo di calcio riservato alle formazioni giovanili: sono 40 le squadre al via. Dopo la prima fase a gironi in 16 passeranno agli ottavi, ovvero le prime di ciascun girone più le migliori tre seconde del Gruppo A e le tre migliori seconde del Gruppo B. La fase ad eliminazione diretta si esaurirà mercoledì 27 marzo, quando si disputerà la finalissima. RaiSport+HD assicurerà la copertura dell’evento ma non ha ancora comunicato l’elenco delle partite che verranno trasmesse.

PRIMA FASE

GRUPPO A (lunedì 11, mercoledì 13 e venerdì 15 marzo)

Girone 1: Inter, Braga (Portogallo), Cagliari, Apia Leichhardt (Australia).

Girone 2: Empoli, Nordsjaelland (Danimarca), Ascoli, United Youth Soccer Stars (Stati Uniti).

Girone 3: Bologna, Bruges (Belgio), Ternana, Viareggio.

Girone 4: Torino, Norchi Dinamoeli Tbilisi (Georgia), Rieti, Atletico Paranaense (Brasile).

Girone 5: Parma, Nania (Ghana), Venezia, Euro Liac New York (Stati Uniti).

GRUPPO B (martedì 12, giovedì 14 e sabato 16 marzo)

Girone 6: Sassuolo, Fk Rfs (Lettonia), Benevento, Pontedera.

Girone 7: Milan, Berekum Chelsea (Ghana), Spezia, Carrarese.

Girone 8: Fiorentina, Krasnodar (Russia), Perugia, Westchester United (Stati Uniti).

Girone 9: Genoa, Dukla Praga (Repubblica Ceca), Livorno, Atlantida Juniors (Uruguay).

Girone 10: Rappresentativa Serie D, Cina Under 19 (Cina), SPAL, Salernitana.

SECONDA FASE

OTTAVI DI FINALE (MARTEDÌ 19 MARZO)

QUARTI DI FINALE (VENERDÌ 22 MARZO)

SEMIFINALI (LUNEDÌ 25 MARZO)

FINALISSIMA (MERCOLEDÌ 27 MARZO)

diretta tv su Raisport+HD

diretta streaming su RaiPlay

