Valentino Rossi MotoGP GP Qatar 2019: “Mi sono divertito ma sono preoccupato per il futuro: peggio dell’anno scorso”

Valentino Rossi si è reso protagonista di una fantastica rimonta nel GP del Qatar 2019 e ha concluso al quinto posto dopo aver recuperato ben nove posizioni rispetto alla griglia di partenza. Il nove volte Campione del Mondo ha tirato fuori il meglio dalla sua Yamaha anche se non sono mancati i problemi, il centauro di Tavullia non ha potuto nulla contro Andrea Dovizioso e Marc Marquez e ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: “Stamattina abbiamo fatto un passo in avanti nel warm-up ma qui è sempre difficile capire le gomme: di giorno faticavo e di sera andavo bene. È stata una bellissima gara, mi sono divertito, sono riuscito a venire su, ho fatto dei bei sorpassi: è stato positivo considerando i giorni precedenti. Io sono molto preoccupato perché mi sembra di essere quasi peggio dell’anno scorso, dodici mesi fa ho fatto terzo a sei decimi e oggi quinto a sei decimi. In Qatar risolviamo il nostro problema del grip dietro ma ho paura che in altre piste soffriremo“.

Il numero 46 ha approfondito ulteriormente la questione moto: “Vinales ieri è stato impressionante, ma il problema è che in gara non puoi sempre guidare così e dopo un po’ di giri inizi a scivolare e fatichi rispetto agli altri che riescono a mettere più cavalli sull’asfalto. Comunque mi sembra che siamo messi come l’anno scorso. Siamo sempre alla ricerca del grip dietro e a volte capita anche di rovinare la gomma davanti. Oggi abbiamo lavorato bene con la squadra, siamo stati bravi e in gara mi sentivo meglio“.

La conclusione è d’obbligo: “Mi sono divertito a parlare con Lewis Hamilton, ha una grandissima passione per il motorsport e mi sono trovato bene con lui. Lo ho invitato al Ranch e ha detto che verrà. Lo scambio con me su una Mercedes di Formula Uno? Sarebbe emozionante, spero che un giorno possa accadere: è una cosa difficile da organizzare ma possiamo riuscirci“.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse