Valentino Rossi MotoGP GP Qatar 2019: “Ho avuto problemi all’anteriore, devo fare di tutto per centrare la Q2”

Valentino Rossi chiude la sua prima giornata del fine settimana del Gran Premio del Qatar 2019 della MotoGP in maniera davvero incredibile. Miglior tempo nella FP1, solamente 17esimo nella seconda sessione di prove libere. Un andamento a “gambero” che viene confermato anche dal “Dottore”, come ha spiegato al profilo Twitter del team Yamaha Movistar. “È stata una giornata strana perché, a mio parere, non siamo eccezionali come visto questa mattina, ma non siamo così male nemmeno come visto questa sera. Nella FP2 non abbiamo stravolto in maniera particolare la moto, ma ho avuto diversi problemi con le gomme anteriori perché abbiamo perso il bilanciamento e ho sofferto molto, ed ero lento”.

La situazione generale, sia sul tracciato, sia sugli avversari, non stupisce il nove volte iridato. “Al termine della sessione la pista aveva molto grip, quindi in molti hanno migliorato il loro tempo, fino a centrare addirittura il nuovo record. In tanti sono risultati veloci, ma sfortunatamente non io”.

In vista di domani, le idee sono chiare. “Il grosso problema è che sono fuori dal Q2 in questo momento. Domani nella FP3 forse le condizioni renderanno difficile abbassare il mio miglior tempo sul giro quindi non sarà semplice entrare direttamente nella Q2. Dobbiamo trovare il modo di essere più veloci e lo devo fare in fretta”.

Foto: Valerio Origo