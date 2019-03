Tuffi, World Series 2019: la Cina è pronta ad un nuovo en plein a Pechino

Dopo aver dominato la prima tappa a Sagamihara, la nazionale cinese di tuffi si prepara a replicare il tutto davanti ai propri tifosi nella seconda tappa delle World Series a Pechino. Nell’ultimo weekend la Cina ha avuto una supremazia schiacciante sia nelle prove individuali sia in quelle di sincro, anche se in alcune gare il resto del mondo ha provato ad impensierire la super potenza asiatica.

Grande attesa soprattutto per la piattaforma maschile, dove a Sagamihara è andato in scena uno spettacolo bellissimo, con un livello della competizione veramente altissimo e con tuffi dai punteggi stratosferici. Aveva vinto Yang Jian con un clamoroso 586.20, grazie ad un triplo e mezzo indietro da 102.60 ed un quadruplo e mezzo avanti da 112.75 nei quali si sono visti volare i 9.5 e i 10. Non sono stati da meno il britannico Tom Daley e il russo Aleksandr Bondar, anche loro con punteggi molto elevati e tuffi sopra i 100. Cercherà il riscatto, poi, l’oro olimpico di Rio Chen Aisen, che è rimasto fuori dal podio.

Altra protagonista annunciata della tappa di Pechino sarà Shi Tingmao. La Campionessa Olimpica ha vinto sia nel sincro che nella prova individuale dai tre metri nell’ultima tappa giapponese. Un bis che vorrà ripetere anche a Pechino, dove è assolutamente la favorita in entrambe le gare. Dovrà sicuramente fare molta attenzione alla compagna di sincro Han Wang, che aveva chiuso al secondo posto a Sagamihara.

In Giappone oltre alla Cina anche la squadra canadese ha brillato. E’ stato un Canada che ha provato ad impensierire la Cina, ma la nazionale nordamericana non è riuscita a tornare a casa con una vittoria. Sono comunque state tante le ottime prestazioni. Nel sincro femminile dal trampolino Jennifer Abel e Melissa Citrini Beaulieu hanno chiuso al secondo posto e poi Abel ha centrato il podio anche nella prova individuale, dove tra le altre rivali “fuori dalla Cina” c’è anche l’australiana Madison Keeney. Tornando al Canada, davvero splendido il secondo posto di Meaghan Benfeito dalla piattaforma, con la nordamericana che ha saputo evitare la doppietta cinese.

foto: Mitch Gunn/Shutterstock