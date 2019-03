Tirreno-Adriatico 2019: Vincenzo Nibali alla ricerca della condizione migliore, si avvicinano le Classiche

Inutile far drammi o iniziare a pensar male: Vincenzo Nibali spesso e volentieri ha abituato i propri tifosi a non esprimersi al meglio ad inizio stagione. Il siciliano, capitano della Bahrain-Merida, si è spesso dimostrato un diesel, pronto ad accendersi con il passare delle corse. Fino ad ora per lo Squalo due appuntamenti: quello negli Emirati Arabi per l’UAE Tour e quello italiano di sabato con le Strade Bianche, senza risultati di rilievo, ovviamente.

Ora però, piano piano, c’è bisogno di cercare e trovare la condizione sperata. Si avvicina infatti uno dei momenti clou della stagione del siciliano: quello delle Classiche. Prima la Milano-Sanremo, tra due settimane, poi, tra circa un mese, gli appuntamenti con le Ardenne, dove l’obiettivo è sicuramente quello di disimpegnarsi al meglio, provando a cullare il sogno Liegi-Bastogne-Liegi, uno degli allori che mancano ancora nel palmares immenso del maggior rappresentante italiano della disciplina.

Quale appuntamento migliore per testarsi se non la Tirreno-Adriatico? La Corsa dei Due Mari quest’anno presenterà infatti un paio di frazioni interessanti, paragonabili proprio alle corse di Belgio ed Olanda, visti i tanti strappi a pendenze insidiose (spesso anche sopra il 15%). Difficile che Nibali sia già al top per provare a vincere la corsa che lo ha visto trionfare nel 2013, possibile però che l’azzurro provi a dare il massimo in qualche frazione per vedere a che punto sia lo stato di forma.

Foto: Pier Colombo