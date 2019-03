Tirreno-Adriatico 2019: il percorso e le sette tappe. Tracciato vario per corridori completi

Dal 13 al 19 Marzo si terrà la 54^ edizione della Tirreno-Adriatico NamedSport. Spicca la mancanza di un arrivo in salita, che nelle ultime stagioni aveva trasformato la Corsa dei due Mari in una sfida tra scalatori. Sette le tappe in programma, due cronometro da affrontare e un paio di frazioni molto insidiose. Andiamo a scoprire le tappe ai Raggi X.

Prima tappa: cronosquadre Lido di Camaiore (21,5 chilometri)

Per il quinto anno consecutivo si comincia dalla città toscana, in provincia di Lucca. Sarà una classica cronosquadre, con un percorso molto simile a quelli già visti in passato: lunghi rettilinei adatti agli specialisti. Il vento potrebbe rappresentare un’insidia.

Seconda tappa: Camaiore-Pomarance (189 chilometri)

Altro arrivo classico per la Tirreno-Adriatico. Nel 2016 vinse Zdenek Stybar, mentre nel 2017 ci fu il trionfo del vincitore del Tour Geraint Thomas. Una tappa molto adatta ai finisseur e per uomini adatti alle classiche. Prima lo strappo di Volterra e poi un arrivo in leggera salita.

Terza tappa: Pomarance-Foligno (224 chilometri)

Una frazione che non presenta grandi difficoltà. L’arrivo in volata appare praticamente scontato e quindi prima grande occasione per i velocisti.

Quarta tappa: Foligno-Fossombrone (223 chilometri)

Ancora una volta si superano i 220 chilometri. Attenzione allo strappo “I Cappuccini”: un muro davvero molto ripido che avrà l’ultimo scollinamento a soli sei chilometri dal traguardo. Altra occasione per uomini da classiche.

Quinta tappa: Colli al Metauro-Recanati (178 chilometri)

Dovrebbe essere la frazione decisiva per la classifica generale, oltre alla cronometro finale. Sul finale un circuito di 22,3 km da ripetere tre volte: presenti due muri, con pendenze che si avvicineranno al 20%. Sarà grande battaglia.

Sesta tappa: Matelica-Jesi (195 chilometri)

Ritornano protagonisti i velocisti dopo la fatica del giorno prima. Tappa senza troppe difficoltà e perfetta per un arrivo in volata.

Settima tappa: cronometro San Benedetto del Tronto (10,1 chilometri)

Chiusura ormai abituale per la Tirreno Adriatico. Si termina con 10 chilometri contro il tempo per specialisti. Se la classifica sarà molto aperta potrebbe rivelarsi decisiva.

foto: Valerio Origo