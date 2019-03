Ciclismo: Parigi-Nizza 2019, Pierre Rolland non ci sarà per una doppia frattura dello scafoide

Pierre Rolland non sarà al via dell’edizione 2019 della Parigi-Nizza. Il corridore francese, che da quest’anno ha deciso di accasarsi alla Vital Concept B&B Hotels, si è infatti procurato una doppia frattura allo scafoide nelle fasi iniziali della Classic de l’Ardèche.

Lo stop, per lui, sarà di alcune settimane. Il vero problema, però, è un altro: con questa sua assenza forzata dalle strade diventerà più difficile, per la sua squadra, ottenere un invito dal Tour de France. Tante, infatti, sono le speranze riposte in quest’evenienza, e molte passano proprio dal buon rendimento del trentaduenne nato a Gien, già diverse volte autore di buone prestazioni alla Grande Boucle. Rolland, infatti, è arrivato tre volte nei primi dieci: decimo nel 2011 e 2015, ottavo nel 2012, vincitore di tappa nel 2011 e 2012.

Foto: strengthofframeITA / Shutterstock