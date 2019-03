Tiro a volo, Coppa del Mondo Acapulco 2019: i convocati dell’Italia. Dodici azzurri alla ricerca di altre sei carte olimpiche

Il conto alla rovescia sta per finire, da domenica 17 a lunedì 25 marzo ad Acapulco, in Messico, scatterà la Coppa del Mondo di tiro a volo: la prima tappa del circuito maggiore metterà in palio due carte olimpiche per ciascuna delle quattro specialità olimpiche individuali della disciplina. Saranno dodici gli azzurri in gara che cercheranno di centrare il pass olimpico che, ricordiamo, non è nominale ma viene assegnato alla federazione di appartenenza. Va sottolineato che agli scorsi Mondiali l’Italia ha conquistato due carte grazie a Silvana Stanco nel trap femminile e Riccardo Filippelli nello skeet maschile.

Per quanto riguarda la fossa olimpica sono stati convocati dal DT Albano Pera tra gli uomini Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto, Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP) e Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli e tra le donne Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE), Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA) e Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO).

Per ciò che concerne lo skeet il DT Andrea Benelli ha chiamato per la gara maschile Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE), Marco Sablone (Fiamme Oro) di Roma e Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT), e per quella femminile Diana Bacosi (Esercito) di Pomezia (RM), Katiuscia Spada (Fiamme Oro) di Fabro (TR) e Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT).

Così Albano Pera al sito federale: “Partiamo con la consapevolezza di aver fatto tutto quello che era in nostro potere fare per presentarci al meglio della condizione: il nostro obiettivo è la qualificazione olimpica. Al momento ci siamo assicurati una Carta Olimpica al femminile grazie alla medaglia di bronzo di Silvana Stanco al Mondiale coreano dello scorso anno. L’Italia del Trap può conquistare altre tre carte, una femminile e due maschili. La stagione è lunga e ci saranno diverse occasioni per farlo, cercheremo di fare il massimo per poter raggiungere l’obiettivo al più presto possibile“.

Foto: FITAV