Sollevamento pesi, Mondiali Youth 2019: Abdullaeva, Taisuyev e Sterckx trionfano nella terza giornata a Las Vegas

Nella notte italiana si è disputata la terza giornata dei Campionati del Mondo Youth 2019 di pesistica olimpica in quel di Las Vegas (Stati Uniti), con il programma che ha visto l’assegnazione di tre titoli giovanili nelle categorie -67 kg maschili, -49 e -55 kg femminili.

La prima finale del day-3 ha visto il trionfo totale dell’uzbeka Nigora Abdullaeva, capace di portare a casa tre ori con 75 kg di strappo, 90 di slancio e 165 kg nella classifica combinata, precedendo di 6 kg la tenace rumena Mihaela Valentina Cambei (73+86;159). Il bronzo di totale è andato per un’incollatura alla statunitense Kaiya Bryant (154 kg), la quale ha fatto la differenza nello slancio con il secondo posto a quota 87 kg.

Nei -67 kg maschili è andato in scena un autentico dominio da parte del kazako Saikhan Taisuyev, il quale si è imposto con grande margine sugli avversari con 127 kg di strappo, 161 di slancio e 288 kg di totale. Alle sue spalle la lotta per il podio si è rivelata molto tirata, con il georgiano Gurami Giorbelidze che è riuscito a mettersi al collo l’argento nella combinata con 270 kg grazie ad uno slancio da 150 kg che gli ha permesso di recuperare rispetto alla sesta piazza della prima metà di gara. Il turkmeno Bektimur Reyimov ha completato il podio di totale con 269 kg, appena uno in più rispetto al quarto classificato Ryan Grimsland (Stati Uniti).

Nell’ultima finale di giornata l’equilibrio ha regnato sovrano nelle posizioni di vertice, con le prime cinque classificate nella graduatoria combinata racchiuse in 5 kg. La belga Nina Sterckx si è aggiudicata il successo nel totale dei -55 kg con 175 kg, rivelandosi la più costante del lotto con i due argenti di specialità (79+96), mentre al secondo posto si è inserita Chou Yuan-Tsu (Cina Taipei) con 172 kg. Triplo bronzo iridato giovanile per la rumena Andreea Cotruta, capace di fare la differenza rispetto alle altre pretendenti al podio con un ultimo tentativo da 95 kg nello slancio che è valso anche il terzo posto di totale con 171 kg.

Foto: Ververidis Vasilis – Shutterstock.com