Tennis, possibile vento di cambiamenti sulla Fed Cup. Allo studio una riforma simile a quella della Coppa Davis

Dopo la Coppa Davis, l’ITF avrebbe intenzione di riformare completamente anche la Fed Cup, che ne è la controparte femminile. Sarebbe allo studio, infatti, una riforma di stampo molto simile a quella che da quest’anno ha modificato il format dell’evento tennistico maschile a squadre più famoso.

Il progetto, in particolare, sarebbe quello di creare delle finali in sede unica a 12 squadre, con turno preliminare a febbraio nel quale si svolgerebbero otto incontri. Attualmente, va ricordato, la Fed Cup prevede due Gruppi Mondiali da otto squadre: il World Group I è quello nel quale si combatte per la Coppa, mentre il World Group II somiglia al Purgatorio, nel senso che vincendo due incontri si può salire al piano di sopra per l’anno successivo, ma in caso di sconfitta di altrettanti il destino è quello dei raggruppamenti zonali in singola sede.

Non è chiaro se il Gruppo Kosmos, già grande promotore della riforma della Davis (si è visto, nei primi turni, anche il logo della Liga spagnola di calcio), abbia un ruolo anche in questo caso. Di certo si sa, o almeno ne è a conoscenza la BBC, che l’ITF ha richiesto manifestazioni di interesse entro la fine di questa settimana.

L’Italia, che ha vinto quattro volte la Fed Cup, quest’anno deve lottare per non finire proprio nei gruppi zonali, ma il sorteggio ha messo di fronte alle azzurre la Russia, contro cui bisogna giocare in trasferta.

Foto: Jimmie48 Photography / Shutterstock