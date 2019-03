Conor McGregor arrestato a Miami! L’irlandese distrugge e porta via il telefono di un fan che tentava di fotografarlo

Conor McGregor balza nuovamente agli onori delle cronache: il lottatore irlandese è stato arrestato per aver distrutto il telefono di un suo sostenitore che cercava di scattargli una foto all’uscita del Fontainebleau Miami Hotel, dove si trovava in questi giorni.

I fatti: mentre McGregor lasciava l’hotel intorno alle 5:20 di mattina, ora locale, un fan ha tentato di scattargli una foto col proprio telefono. L’irlandese non ha esattamente gradito, strappando detto smartphone dalle mani del malcapitato e poi decidendo di saltarci sopra, a più riprese, danneggiandolo. Infine, non pago, McGregor ha raccolto l’oggetto del contendere e se l’è portato via.

Il lottatore è stato poi rilasciato e ha postato su Instagram una foto con la seguente didascalia: “La pazienza in questo mondo è una virtù sulla quale continuerò a lavorare. Amo tantissimo i miei fan. Grazie a tutti“.

Foto: G Holland / Shutterstock