Tennis, Masters 1000 Indian Wells 2019: i risultati di sabato 9 marzo. Avanzano Djokovic e Zverev, cadono Tsitsipas e Kyrgios

E’ andata in archivio una giornata dedicata ai secondi turni al Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti) di tennis. Sul cemento americano hanno fatto i loro esordi due dei grandi attesi del torneo, vale a dire il serbo (n.1 del mondo) Novak Djokovic e il tedesco (n.3 del ranking) Alexander Zverev.

Partendo da quest’ultimo, “Sascha“, avanti nello score 6-3 2-0 contro lo slovacco Martin Klizan (n.50 ATP), ha potuto usufruire del ritiro del suo avversario nel secondo parziale e quindi ha staccato il biglietto per il terzo round dove affronterà il connazionale Jan-Lennard Struff (n.55 del mondo) in un confronto che Zverev non potrà permettersi di sottovalutare. Per quanto concerne Nole, il campione nativo di Belgrado ha impiegato un set a carburare prima di dar libero sfogo al suo tennis completo e ad avere ragione del padrone di casa Bjorn Fratangelo (n.128 del ranking). Con il punteggio di 7-6 (5) 6-2, il serbo ha centrato il bersaglio grosso impressionando soprattutto per quanto fatto vedere nella seconda frazione. Il prossimo avversario di Djokovic, a sorpresa, sarà il tedesco Philipp Kohlschreiber che ha sconfitto l’australiano Nick Kyrgios.

Il teutonico è stato per questo uno dei personaggi del giorno avendo superato il talentuoso australiano, trionfatore nel recente torneo ad Acapulco (Messico). Il n.39 ATP ha saputo approfittare di un Kyrgios non in grande giornata e meno incisivo del solito con il servizio. E così il duplice 6-4 in 1 ora e 15′ di partita si giustifica. Di sicuro gli organizzatori erano già in attesa del confronto tra Nick e il n.1 del ranking ma con il 23enne nativo di Canberra niente è scontato in positivo e in negativo.

Brutto stop anche quello del neo top-10 Stefanos Tsitsipas. Il giovane greco, trionfatore quest’anno dell’ATP di Marsiglia e finalista a Dubai (sconfitto da Roger Federer), è stato piegato da un altro giovane molto interessante nel circuito. Ci si riferisce al canadese Felix Auger-Aliassime, finalista nell’ATP di Rio de Janeiro e presente nel main draw sul cemento statunitense grazie ad una wild card, che ha saputo regolare con un autoritario 6-4 6-2 l’ellenico, dimostrando grande personalità e qualità. Certamente non è stata la miglior partita disputata da Tsitsipas ma il nordamericano ha fatto vedere doti notevoli che lo proiettano al terzo turno dove sfiderà il giapponese Yoshihito Nishioka (n.74 del ranking) in un incontro che avrà il sapore della prova del nove.

Foto: Rena Schild / Shutterstock.com