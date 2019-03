Tennis, Masters 1000 Indian Wells 2019: i risultati di domenica 10 marzo. Federer e Nadal sul velluto, Nishikori la spunta al terzo set

Si sono tenuti domenica 10 marzo nel deserto californiano di Indian Wells (Stati Uniti) gli incontri della parte bassa del tabellone maschile, validi per il secondo turno del Masters 1000 in terra americana. C’era attesa per gli esordi dello svizzero Roger Federer e dello spagnolo Rafael Nadal e l’esito ha sorriso ai due campioni.

Il rossocrociato, reduce dalla vittoria nell’ATP di Dubai che lo ha portato a quota 100 titoli in carriera, ha iniziato la sua avventura in modo positivo sconfiggendo il tedesco Peter Gojowczyk (numero 85 della classifica mondiale), che al primo turno aveva eliminato l’azzurro Andreas Seppi, con il punteggio di 6-1 7-5. Dopo un primo set dominato, il fuoriclasse nativo di Basilea si è concesso una pausa nel secondo, dovendo recuperare un break di ritardo. Nella fase calda della frazione però l’elvetico ha sciorinato i suoi colpi migliori e si è conquistato l’accesso al terzo turno dove lo attende il derby contro Stan Wawrinka. Una sfida dal grande fascino tra i due amici/rivali che ha segnato il tennis mondiale. Risponde presente anche Nadal e lo fa perentoriamente. Il campione nativo di Manacor ha annichilito lo statunitense Jared Donaldson con un duplice 6-1 in 1 ora e 13 minuti. Troppa la differenza tra i due giocatori, con l’iberico che ha fatto capire fin dai primi scambi di essere intenzionato ad archiviare la pratica con una certa celerità. Nel prossimo match Rafa se la vedrà contro l’argentino Diego Schwartzman e non sarà un match semplice per lui.

Tra i giocatori più in vista, esordio molto sofferto per il giapponese Kei Nishikori (n.7 del mondo e sesta testa di serie). Contrapposto al francese Adrian Mannarino (n.52 ATP), il nipponico l’ha spuntata per 6-4 4-6 7-6 (4), costretto al tie-break del terzo set dopo 2 ore 33 minuti di partita. Per il 29enne nativo di Shimane ci sarà il confronto con il polacco Hubert Hurkacz (n.67 del mondo). Decisamente meno laboriose le vittorie del croato Marin Cilic e dello statunitense John Isner: il n.11 del mondo ha superato 6-3 6-4 il serbo Dusan Lajovic e giocherà contro il canadese Denis Shapovalov (testa di serie n.24) mentre Long John ha inflitto un pesante 6-0 6-2 al Nex Gen Alexei Popyrin in appena 56′ e affronterà nel prossimo round l’argentino Guido Pella.

Foto: lev radin / Shutterstock.com