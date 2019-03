Tennis, Masters 1000 Indian Wells 2019: Fabio Fognini eliminato all’esordio, il moldavo Radu Albot lo sconfigge in due set

Italy's Fabio Fognini hits a return to Spain's Pablo Carreno Busta during their men's singles on day six of the Australian Open tennis tournament in Melbourne on January 19, 2019. (Photo by Paul Crock / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --

Finisce subito l’avventura di Fabio Fognini all’ATP Masters 1000 di Indian Wells e con lui scompare ogni traccia d’Italia in questo torneo. Il ligure esce di scena per mano del moldavo Radu Albot, in grado di sconfiggerlo per 6-0 7-6(4) in quello che è il loro secondo confronto, con il primo che era stato vinto, a Pechino, lo scorso anno, dall’italiano in tre set.

Quel che accade nel primo set è molto semplice: Albot al servizio cede soltanto un punto e gioca in modo particolarmente ispirato, ma dall’altra parte Fognini non fa nulla per complicargli la vita. Arriva subito un break, poi un altro, poi un altro ancora, e così in venti minuti arriva un rapido 6-0 a favore del moldavo, senza che mai vi sia il benché minimo segno di lotta.

Qualcosa sembra cambiare nel secondo parziale, con l’azzurro che riesce a togliere la battuta al suo avversario e a portarsi sul 2-0 approfittando di un suo attimo di calo. La gioia dura pochissimi minuti per Fognini, che perde subito il servizio e si ritrova a dover ricominciare da capo. La palla break del 3-1 l’azzurro non la sfrutta, poi arrivano alcuni game tranquilli fino al 4-4, quando Albot trova diverse ottime soluzioni in risposta e trova il modo di servire per il match. A quel punto è Fognini a decidere di spingere sull’acceleratore ed evitare la fine immediata della partita; non può, però, evitare la chiusura delle ostilità al tie-break, in cui il moldavo guadagna in rapidità il minibreak sufficiente per chiudere vittoriosamente il match: 6-0 7-6(4).

Foto: LaPresse