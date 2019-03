Tennis, Fed Cup 2019: Italia-Russia si giocherà a Mosca sulla terra rossa della CSKA Arena

Non era stato particolarmente fortunato per la Nazionale italiana di tennis femminile il sorteggio che aveva stabilito gli accoppiamenti per i play-off e i play-out della Fed Cup 2019. Le azzurre, uscite sconfitte al primo turno del World Group II contro la Svizzera a Biel, si giocheranno le proprie chance di permanenza nel raggruppamento con la forte Russia per evitare la retrocessione nel Gruppo Zonale I (ovvero la terza serie).

L’incontro si terrà dal 20 al 21 aprile e parliamo di due nobili decadute della competizione. Guardando l’albo d’oro infatti, le due selezioni si sono divise i titoli tra il 2004 ed il 2010 (4 successi della Russia, 3 per l’Italia) ed inoltre per due volte si sono sfidate in finale (nel 2007 vinse la Russia, nel 2013 le azzurre, con una straordinaria rimonta di Roberta Vinci nel primo singolare, che diede il la alla vittoria per 4-0 delle azzurre in quel di Cagliari).

Come riportato dal sito della Federtennis, il match si disputerà a Mosca, sulla terra rossa della CSKA Arena. Un confronto in trasferta che complicherà ulteriormente le cose alla ragazze di Tathiana Garbin, costrette ad alzare l’asticella per sperare di spuntarla contro la formazione dell’Est. .

giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: cristiano barni / Shutterstock.com