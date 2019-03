Tennis, WTA Indian Wells 2019: i risultati del primo turno della parte bassa del tabellone. Avanti Konta e Azarenka

Si è completato nella notte italiana il primo turno della parte bassa del tabellone femminile del torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells: scattato dunque il classico tabellone a 96 con 32 teste di serie esentate dal primo turno. Sul cemento outdoor californiano i due nomi più attesi hanno passato il turno, ovvero la britannica Johanna Konta e la bielorussa Victoria Azarenka.

L’eliminazione più eccellente è quella della croata Petra Martic, sconfitta in tre partite dalla polacca Magda Linette, mentre Konta liquida in due set la francese Pauline Parmentier. La wild card statunitense supera in due partite la slovacca Anna Karolina Schmiedlova, infine due frazioni sono sufficienti anche alla ceca Marketa Vondrousova per battere la tedesca Laura Siegemund.

La cinese Shuai Zhang batte rapidamente la slovacca Viktoria Kuzmova, mentre la qualificata ucraina Kateryna Kozlova batte la slovacca Katerina Siniakova. La giovanissima wild card statunitense Amanda Anisimova batte la serba Aleksandra Krunic, infine la wild card canadese Bianca Vanessa Andreescu rimonta e batte la romena Irina Begu.

La statunitense Sofia Kenin, per poco non rientrata tra le teste di serie, supera in due set la cinese Yafan Wang, mentre la qualificata elvetica Stefanie Voegele elimina la wild card statunitense Sachia Vickery. La wild card statunitense Jennifer Brady elimina la qualificata nipponica Nao Hibino, mentre la tedesca Tatjana Maria batte la slovacca Magdalena Rybarikova.

Il derby statunitense va a Bernarda Pera, che batte nettamente la qualificata Caty McNally, mentre l’australiana Daria Gavrilova ricorre al terzo set per superare l’ucraina Dayana Yastremska. La ceca Barbora Strycova supera la qualificata elvetica Viktorija Golubic, infine il derby bielorusso va a Victoria Azarenka, che batte Vera Lapko.

Di seguito i risultati del primo turno della parte bassa del tabellone femminile di Indian Wells:

20:05 Finale Martic P. (Cro) 1 3 6 65 Linette M. (Pol) 2 6 4 77 20:10 Finale Konta J. (Gbr) 2 6 6 Parmentier P. (Fra) 0 2 3 20:10 Finale Schmiedlova A. K. (Svk) 0 62 2 Davis L. (Usa) 2 77 6 20:10 Finale Vondrousova M. (Cze) 2 6 78 Siegemund L. (Ger) 0 4 66 20:10 Finale Zhang S. (Chn) 2 6 6 Kuzmova V. (Svk) 0 2 4 21:35 Finale Siniakova K. (Cze) 0 5 2 Kozlova Kat. (Ukr) 2 7 6 21:55 Finale Krunic A. (Srb) 0 0 4 Anisimova A. (Usa) 2 6 6 22:35 Finale Andreescu B. V. (Can) 2 63 6 6 Begu I. (Rou) 1 77 3 3 23:20 Finale Wang Y. (Chn) 1 6 5 4 Kenin S. (Usa) 2 1 7 6 23:25 Finale Voegele S. (Sui) 2 7 6 Vickery S. (Usa) 0 5 2

01:20 Finale Hibino N. (Jpn) 0 5 3 Brady J. (Usa) 2 7 6 01:55 Finale Maria T. (Ger) 2 6 6 Rybarikova M. (Svk) 0 3 2 02:15 Finale Pera B. (Usa) 2 6 6 McNally C. (Usa) 0 2 1 02:20 Finale Gavrilova D. (Aus) 2 6 5 6 Yastremska D. (Ukr) 1 2 7 2 03:10 Finale Strycova B. (Cze) 2 6 77 Golubic V. (Sui) 0 2 64 03:45 Finale Lapko V. (Blr) 0 2 3 Azarenka V. (Blr) 2 6 6

