Tennis, Ranking ATP (4 marzo): Novak Djokovic in vetta, Federer n.4, Tsitsipas top-10, Cecchinato n.1 azzurro

Ci sono alcuni cambiamenti nella graduatoria mondiale del tennis relativamente alla top-10. Novak Djokovic si conferma in vetta come era scontato che fosse. Il sette volte trionfatore degli Australian Open, con i suoi 10.955 punti, troneggia su tutto e tutti e ha concrete possibilità per rimanere a lungo in questa posizione, forte di ciò che potrebbe guadagnare anche in relazione a quanto fatto nella prima parte della stagione passata. Alle sue spalle ci sono sempre lo spagnolo Rafael Nadal e il tedesco Alexander Zverev, rispettivamente con 8.365 e 6.595 punti. In quarta piazza troviamo lo svizzero Roger Federer. Il campione elvetico, reduce dal 100° titolo vinto in carriera a Dubai, ha scalato la classifica e si è avvicinato sensibilmente ai piani alti (4.600 punti). Alle sue spalle seguono l’argentino Juan Martin Del Potro (4.585), che sta recuperando dai suoi problemi fisici, davanti al sudafricano Kevin Anderson (4.295), al giapponese Kei Nishikori (4.190), all’austriaco Dominic Thiem (3.800), all’americano John Isner (3.405) e al greco Stefanos Tsitsipas (3.175), sconfitto nell’atto conclusivo a Dubai da Federer ma comunque entrato nella ristretta cerchia dei dieci migliori giocatori del mondo.

RANKING ATP – TOP10

1 Novak Đoković (Serbia) 10955

2 Rafael Nadal (Spagna) 8365

3 Alexander Zverev (Germania) 6595

4 Roger Federer 4600 (Svizzera)

5 Juan Martín del Potro (Argentina) 4585

6 Kevin Anderson (Sudafrica) 4295

7 Kei Nishikori (Giappone) 4190

8 Dominic Thiem (Austria) 3800

9 John Isner (Stati Uniti) 3405

10 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 3175

Non ci sono variazioni sostanziali per quanto riguarda i colori azzurri. Marco Cecchinato è sempre n.1 del Bel Paese (n.16 del mondo) a precedere il ligure Fabio Fognini (n.17 del ranking). Completano il quadro dei tennisti nostrani nella top-100 Andreas Seppi (n.47), Matteo Berrettini (n.57, con un posto perso rispetto alla settimana passata) e Thomas Fabbiano (n.83, con due posizioni guadagnate rispetto a sette giorni fa).

AZZURRI NELLA TOP-100

16 Marco Cecchinato 2.091

17 Fabio Fognini 1.885

47 Andreas Seppi 960

57 Matteo Berrettini 895

83 Thomas Fabbiano 665

