Tennis, ATP Masters 1000 Indian Wells 2019: in doppio Fabio Fognini farà coppia con Novak Djokovic!

La coppia che non ti aspetti si è iscritta al tabellone di doppio del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells: il nostro Fabio Fognini farà coppia negli States con il numero uno al mondo in singolare, il serbo Novak Djokovic. Per quanto riguarda i tennisti italiani, presente anche la coppia formata da Marco Cecchinato ed Andreas Seppi.

Nei match di primo turno Fognini e Djokovic affronteranno la coppia formata dal francese Jeremy Chardy e dal canadese Milos Raonic, mentre è andata peggio a Seppi e Cecchinato, che se la vedranno con la coppia numero tre del seeding, composta dall’austriaco Oliver Marach e dal croato Mate Pavic.

ATP Masters 1000 Indian Wells

Primo turno del tabellone di doppio

Marco Cecchinato / Andreas Seppi (ITA) c. (3) Oliver Marach / Mate Pavic (AUT/CRO)

Fabio Fognini / Novak Djokovic (ITA/SRB) c. Jeremy Chardy / Milos Raonic (FRA/CAN)

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Dana Gardner / Shutterstock.com