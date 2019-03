Tennis, ATP Finals Torino. Parla Appendino: “Il Governo va avanti con la candidatura”

Non è ancora detta l’ultima parola. Sembrava tutto finito, invece una nuova porta si è riaperta. Oggi infatti il sindaco di Torino, Chiara Appendino, ha parlato per quanto riguarda le ATP Finals di tennis che dal 2021 al 2025 si sarebbero dovute disputare nel capoluogo piemontese.

Queste le parole come riportate dall’ANSA: “C’è l’interesse del governo ad andare avanti. Ringrazio il Ministro Di Maio. Siamo positivi sul fatto che tale impegno proseguirà, facendo tutto il possibile affinché si possa raggiungere questo traguardo, per Torino e per il Paese. Luigi è consapevole del grande impegno di tutte le realtà del territorio messo in campo per raggiungere questo obiettivo”.

Ovviamente si attendono nuovi sviluppi sulla vicenda.

Credits: Paolo Bona / Shutterstock