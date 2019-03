Tennis, ATP Dubai 2019: Stefanos Tsitsipas elimina Gael Monfils dopo una battaglia lunga tre ore e vola in finale

Il primo finalista del torneo ATP 500 di Dubai è l’ellenico Stefanos Tsitsipas, che elimina al termine di una sfida durissima il transalpino Gael Monfils con lo score di 4-6 7-6 (4) 7-6 (4) dopo tre ore esatte di gioco. Nell’ultimo atto troverà il vincente del match tra il croato Borna Coric e l’elvetico Roger Federer, che inizierà a breve sul cemento outdoor degli Emirati Arabi Uniti.

Nel primo set la partenza di Tsitsipas è veemente: quattro palle break costruite e 3-0 servito al transalpino. Tuttavia, qualcosa si interrompe nel meccanismo perfetto del greco. Il suo tennis si fa meno profondo ed i colpi ad effetto di Monfils iniziano a far presa. Arrivano due break, infatti, nel quinto e nel settimo game, che consentono al francese di ribaltare lo score e, inaspettatamente, imporsi con il punteggio di 6-4. Il 30% dei punti ottenuti con la seconda condannano il nativo di Atene, costretto alla resa in questo parziale condotto con autorevolezza nella prima parte.

Nel secondo set Monfils all’inizio soffre tantissimo la pressione da fondo del rivale e, dopo aver salvato una palla break nel secondo game, va avanti 2-1 facendo del turno di servizio del greco il suo territorio di conquista. Con le spalle al muro però Stefanos reagisce alle avversità, pareggiando il conto nel sesto game e trascinando il francese al tie-break. In questo caso il tennis d’attacco di Tsitsipas fa la differenza e, anche per qualche errore di troppo di Monfils, arriva il 7-4 per il n.11 del ranking.

Nella partita decisiva Monfils va in affanno al servizio ma tiene duro annullando una palla break nel primo game e due nel quinto, mentre Tsitsipas va via sul velluto cedendo appena un quindici nei primi due turni. L’ellenico risale da 15-30 nel sesto game e poi non riesce a sfruttare il vantaggio di 0-30 nel gioco seguente. Improvvisamente cambia la partita: Tsitsipas va in difficoltà ma il transalpino non coglie quattro opportunità per salire 5-3, poi Monfils senza problemi tiene la battuta rapidamente. I servizi continuano ad avere la meglio e così si va al tie break: la contesa viene decisa da un unico minibreak: Monfils perde il servizio nel quarto scambio, Tsitsipas sale 3-1 e non si volta più indietro chiudendo 7-4.

Foto: Rena Schild / Shutterstock.com