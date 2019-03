Golf, PGA Tour 2019: Jhonattan Vegas davanti a Ernie Els e altri tre nel primo giro dell’Honda Classic

Dopo il primo giro dell’Honda Classic, a Palm Beach, il trentaquattrenne venezuelano Jhonattan Vegas, già vincitore di tre tornei del PGA Tour in passato, è al comando con un giro in -6 sul par 70 del percorso posto in Florida. Vegas, primo venezuelano a giocare la Presidents Cup nel 2017, cerca il suo settimo successo complessivo, dal momento che oltre al tris nel PGA Tour ha fatto suoi altri tre tornei validi per altri circuiti.

Al secondo posto si collocano quattro uomini: due padroni di casa, Zach Johnson e Lucas Glover, il canadese Ben Silverman e il sudafricano Ernie Els, tutti a -4. In sesta posizione, invece, c’è un gruppone a quota 67 colpi estremamente nutrito e formato per la parte americana da Bud Cauley, Brooks Koepka, Hank Lebioda, Adam Schenk, Roberto Castro, Bronson Burgoon, Rickie Fowler e Billie Horschel, per la parte straniera dallo spagnolo Sergio Garcia, dall’argentino Julian Etulain, dal sudcoreano Lee Kyoung-Hoon, dall’indiano Anirban Lahiri, dal sudafricano Charl Schwartzel e dal suo ex connazionale, ora sloveno, Rory Sabbatini.

Dei molti risultati sotto le aspettative del primo giro, uno su tutti stupisce: quello di Kiradech Aphibarnrat. Il thailandese, recente ottimo protagonista di diversi tornei, fornisce una controprestazione fragorosa e chiude a +5, rischiando seriamente il taglio.

Foto: Hafiz Johari / Shutterstock