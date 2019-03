Tennis, ATP Dubai 2019: Roger Federer vola in finale e ci sarà la sfida contro Stefanos Tsitsipas

Lo svizzero Roger Federer aveva un conto in sospeso con il croato Borna Coric. L’attuale n.7 del ranking, infatti, era reduce da due sconfitte consecutive contro il 22enne nativo di Zagabria. Nella seconda semifinale dell’ATP di Dubai, l’asso elvetico si è preso la rivincita e ha superato con un netto 6-2 6-2 Coric in 1 ora e 8 minuti di partita. Rimanendo sempre in tema di rivalsa, Federer se la vedrà contro il greco Stefanos Tsitsipas in finale, che ha saputo eliminarlo negli ottavi di finale degli Australian Open 2019. Dovesse arrivare il successo nell’atto conclusivo, sarebbe per Roger il 100° titolo in carriera.

Nel primo set si capisce fin da subito che il Federer falloso e discontinuo dei giorni passati ha lasciato spazio a quello tutto genio e spettacolo. Due break come bersi un bicchier d’acqua nel terzo e nel quinto game, dispensando alcuni colpi d’alta scuola. Viaggiando ad una velocità di crociera piuttosto sostenuta, il rossocrociato fa la differenza in tutte le zone del campo e si impone per 6-2, forte del 77% dei punti conquistati con la prima in battuta.

Nel secondo set l’avvio dello svizzero è bruciante: break ai vantaggi e match in ghiaccio. Il n.7 del mondo sfiora il bis nel terzo game ma l’appuntamento è rimandato nel settimo quando, con vincenti di pregevolissima fattura, arriva il secondo strappo che di fatto mette in ghiaccio il confronto. Federer chiude a zero nel proprio turno al servizio e il passo per la finale è conquistato sul 6-2.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: shutterstock.com