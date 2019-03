Strade Bianche 2019: un percorso adatto a Gianni Moscon. Il trentino punta ad una gara da protagonista

La Strade Bianche sarà il primo obiettivo stagionale di Gianni Moscon, che dopo l’esordio all’UAE Tour, andrà a caccia del successo nella classica toscana. Il 24enne del Team Sky ha utilizzato la corsa a tappe degli emirati per riprendere il ritmo gara e non si è concentrato sui risultati, ma sabato il copione dovrà essere diverso. L’obiettivo dichiarato dal trentino è infatti quello di diventare il secondo italiano a vincere la corsa dopo Moreno Moser, che si impose nel 2013.

Il duro percorso della Strade Bianche si adatta alle caratteristiche di Moscon, anche se nelle tre edizioni disputate non è mai riuscito a trovare il grande acuto. Nel 2016 chiuse 18°, l’anno successivo fece meglio di una posizione, mentre lo scorso anno terminò al 14° posto, ma con un ritardo di oltre quattro minuti dal vincitore Tiesj Benoot. Risultati inferiori rispetto al potenziale, visto che il trentino possiede le qualità per tenere il ritmo dei migliori sui duri strappi presenti lungo il tracciato.

Rispetto allo scorso anno Moscon è però cresciuto molto nella gestione tattica e delle energie, come dimostrato dal quinto posto ai Mondiali. Nella durissima rassegna iridata di Innsbruck l’azzurro ha infatti recitato un ruolo da protagonista e punterà a fare lo stesso anche alle Strade Bianche. Sulla carta c’è quindi la possibilità di lottare per il successo, ma come sempre sarà la strada a parlare e Moscon dovrà riuscire a stringere i denti e resistere anche nei momenti di difficoltà per centrare l’obiettivo.

Foto: Valerio Origo