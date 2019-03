Strade Bianche 2019, Julian Alaphilippe: “Era il primo obiettivo della stagione, sono felicissimo”

Julian Alaphilippe ha confermato i favori dei pronostici e ha vinto le Strade Bianche 2019, il francese ha letto benissimo la classica dello sterrato e non ha sbagliato davvero nulla. Sull’ultimo strappo ha piazzato un affondo micidiale e ha così definitivamente spezzato la resistenza del coriaceo Jakob Fuglsang, regalando così l’ennesimo successo alla Deceuninck Quick-Step.

Alaphilippe ha poi ha commentato a caldo il suo trionfo: “Tutti mi dicevano che questa è una corsa per me. Sono molto felice di essere finalmente riuscito ad esserci. Sapevo che è una corsa a adatta me, nella quale non dovevo fare errori. Per fortuna oggi è stata una buona giornata per me e ci sono riuscito. Sono davvero felicissimo. Questo era il primo grande obiettivo della mia stagione, quindi sono davvero molto felice di averlo centrato. Grazie anche alla squadra che ha fatto un grandissimo lavoro. Ero concentrato tutto il giorno sul finale. Sono stato fortunato a non cadere e a non forare. La mia squadra ha fatto un ottimo lavoro nel proteggermi. Jakob Fuglsang era molto forte, ma non ho sbagliato. Non sono stato sicuro di vincere fino all’ultima curva. Questa è una sensazione meravigliosa”. (dichiarazioni da SpazioCiclismo).

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo