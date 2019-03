Strade Bianche 2019: Alejandro Valverde il faro della corsa. Il campione del mondo vuole regalare il primo successo alla Spagna

Il viaggio in Australia, le trasferte in terra spagnola o lusitana, poi gli spostamenti in Asia con l’UAE Tour. Ora il calendario del ciclismo internazionale, in attesa della primavera, che ovviamente porterà al via le prime Classiche Monumento della stagione, si sposta verso l’Italia. Sabato appuntamento con una delle corse più belle di questo inizio di stagione e sicuramente più attese anche dai tuoi parenti: le Strade Bianche.

Scenario ovviamente splendido quello delle colline toscane, con i tratti in sterrato che animeranno la corsa che si concluderà, come di consueto, in Piazza del Campo in quel di Siena. Diversi tipi di corridori potranno provare ad imporsi in terra senese: dagli atleti da Classiche del Nord agli scalatori, passando ovviamente per Alejandro Valverde, che è uno dei più completi atleti in gruppo.

Lo spagnolo della Movistar sarà sicuramente il faro della corsa. Gli iberici non hanno ancora mai vinto a queste latitudini, andandoci vicini per due volte proprio con l’Embatido, terzo nel 2014 e nel 2015. Gli strappi sono ideali alle sue caratteristiche, ma la condizione difficilmente sarà al top visto gli appuntamenti che seguono nei giorni successivi.

La pressione non mancherà, vista la maglia che porta sulle spalle. Non si può parlare però di maledizione dell’iride, visto che il primo successo da campione del mondo è già arrivato, qualche giorno fa all’UAE Tour. Per lui al momento anche la vetta della classifica UCI. Se dovesse arrivare con i primi ai piedi dello strappo conclusivo, sarà davvero praticamente impossibile batterlo.

FOoto: Pier Colombo