Squash, Mondiali 2019: Simon Rösner e Camille Serme lanciano la sfida all’Egitto, domani le semifinali

Restano soltanto due giornate al termine dei Mondiali 2019 di Squash, in corso a Chicago (Stati Uniti). Nella notte italiana si sono infatti conclusi tutti gli incontri dei quarti di finale e si è quindi definito il programma delle semifinali, che andranno in scena domani prima dell’atto conclusivo nella notte tra sabato e domenica. L’Europa proverà ad insidiare il dominio dell’Egitto, a caccia della doppietta tra settore maschile e settore femminile come nel 2017.

Giornata storica per la Germania tra gli uomini: Simon Rösner, testa di serie n.3 del tabellone, ha infatti sconfitto con un netto 3-0 l’indiano Saurav Ghosal diventando il primo atleta tedesco a raggiungere una semifinale iridata. Domani il teutonico affronterà l’egiziano Ali Farag che ha avuto la meglio sul neozelandese Paul Coll (n.7) in un incontro più combattuto, ma chiuso con il risultato di 3-1. Grazie a questa vittoria l’attuale n.2 del ranking mondiale ha acquisito la certezza di scavalcare in testa alla graduatoria il connazionale Mohamed ElShorbagy al termine del torneo, indipendentemente dall’esito finale. Per la prima volta dal 2014 a raggiungere le semifinali in campo maschile sono state le prime quattro teste di serie del tabellone.

Successo decisamente agevole al femminile per la francese Camille Serme (n.5), che ha avuto la meglio sulla neozelandese Joelle King (n.4) con un convincente 3-0. La transalpina, alla quarta semifinale della carriera, se la vedrà con l’egiziana Nour El Sherbini (n.2) alla quale sono bastati 31 minuti per avere ragione della gallese Tesni Evans (n.10). Una curiosità riguarda gli otto semifinalisti del tabellone: per la prima volta nella storia sono infatti presenti ben due coppie sposate, entrambe egiziane (Ali Farag e Nour El Tayeb, Tarek Momen e Raneem El Welily).

TABELLONE MASCHILE

Quarti di finale

[3] Simon Rösner (GER) bt [11] Saurav Ghosal (IND) 3-0: 11-8, 11-6, 11-7 (50m)

[2] Ali Farag (EGY) bt [7] Paul Coll (NZL) 3-1: 11-8, 11-7, 4-11, 11-1 (57m)

Semifinali

[1] Mohamed ElShorbagy (EGY) v [4] Tarek Momen (EGY)

[3] Simon Rösner (GER) v [2] Ali Farag (EGY)

TABELLONE FEMMINILE

Quarti di finale

[5] Camille Serme (FRA) bt [4] Joelle King (NZL) 3-0: 11-7, 11-8, 11-4 (37m)

[2] Nour El Sherbini (EGY) bt [10] Tesni Evans (WAL) 3-0: 11-7, 11-5, 11-7 (31m)

Semifinali

[1] Raneem El Welily (EGY) v [3] Nour El Tayeb (EGY)

[5] Camille Serme (FRA) v [2] Nour El Sherbini (EGY)

