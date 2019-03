Sollevamento pesi, Mondiali Youth 2019: Sergio Massidda, sei un campione! Il sardo vince tre ori, è lui il futuro del movimento italiano

Arrivano buone notizie da Las Vegas, dove si sta svolgendo l’edizione 2019 dei Mondiali Youth di sollevamento pesi, in cui l’azzurro Sergio Massidda è riuscito a dominare la prova dei 55 kg, conquistando di forza ben tre medaglie d’oro.

La prima è arrivata nello strappo, al termine di una gara accesa con l’uzbeko Ogabek Nafasov, dove il 17enne sardo ha aperto con 100 kg, allungando poi a 103 kg, mentre il rivale si è fermato a 102 kg al terzo tentativo, con il podio chiuso dall’azero Omar Javadov, a 99 kg.

Anche nello slancio Massidda è partito con i favori del pronostico, e non ha certamente deluso, iniziando la gara con l’incredibile misura di 125 kg, non raggiunta più da nessun altro concorrente, con i messicani Josè Antonio Barco e Josè Manuel Poox fermi rispettivamente a 121 e 122 kg. Con il risultato in tasca, l’azzurrino si è poi spinto oltre i suoi limiti, fallendo a 130 e a 135 kg.

La classifica combinata ha ovviamente premiato il portacolori azzurro, con lo score di 228 kg, mentre è arrivato nuovamente secondo l’uzbeko Ogabek Nafasov (223 kg), e terzo si è piazzato il messicano Josè Manuel Poox (217 kg).

Molto più incerta invece la gara dei 61 kg, aperta dal successo di Dinh Sang Bui nello strappo, attraverso l’alzata valida a 113 kg, con il vietnamita che non è riuscito a confermarsi nello strappo, piazzando al quarto posto, alle spalle del turco Yusuf Fehmi Genc con 146 kg (si era piazzato terzo nella prima competizione) e del kazako Sairamkez Akmolda (secondo anche nello strappo), con 145 kg.

Proprio il kazako, classe 2002, si è allora aggiudicato l’oro nella classifica combinata con 257 kg, davanti a Genc (254 kg), mentre Dinh Sang Bui ha conservato il bronzo, con 243 kg.

Al via anche le gare femminili, dove sono state appena tre le atlete a prender parte alla competizione riservata ai 40 kg. Nella fattispecie la turca Cansu Bektas, la taiwanese Zi Yu Hong e la l’altra turca Zeliha Ulker, in ordine di podio in tutte e tre le specialità, con misure ben lontane dai record mondiali.

Più avvincente la competizione dei 45 kg femminili, che ha trovato in Thi Thu Trang Nguyen una vera dominatrice. La vietnamita, infatti, si è imposta nello strappo con 66 kg, nello slancio con 75 kg e anche nella combinata con 141 kg, sbaragliando la concorrenza, sconfiggendo la peruviana Anali Paola Soldarriaga e la taiwanese Yi Fan Zeng.

Foto: FIPE