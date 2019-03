Tiro a segno, i convocati dell’Italia per gli Europei 10 metri di Osijek. Saranno 22 gli azzurri in gara

Saranno 22 gli italiani in gara ai prossimi Europei 10 metri in programma ad Osijek, in Croazia, dal 16 al 25 marzo: Il DT della squadra seniores Valentina Turisini ha convocato 10 elementi, mentre il DT della squadra juniores Horst Geier ha chiamato 12 azzurrini. Da sottolineare che non ci saranno in palio carte olimpiche, in quanto sarà la prossima rassegna continentale da 10 metri, in programma a Wroclaw, in Polonia, nel 2020 ad assegnare due pass per ciascuna specialità olimpica individuale.

Questo l’elenco completo dei convocati e dello staff tecnico-sanitario che andrà in terra croata assieme agli atleti:

Squadra seniores: Riccardo Armiraglio (Fiamme Oro), Lorenzo Bacci (Fiamme Oro), Marco Suppini (Fiamme Oro), Alessandra Luciani (Carabinieri), Martina Ziviani (Esercito), Petra Zublasing (Carabinieri), Paolo Monna (Carabinieri), Giuseppe Giordano (Esercito), Alessio Torracchi (Fiamme Gialle), Sara Costantino (Reggio Calabria).

Staff tecnico: Valentina Turisini (Direttore tecnico squadra seniores), Roberto Di Donna (tecnico pistola), Michela Suppo (tecnico pistola), Alfonso Ricci (tecnico carabina), Nemanja Mirosavljev.

Staff sanitario: Gianpiero Cutolo (Medico Federale), Nicoletta Morganti (fisioterapista).

Squadra juniores: Sofia Benetti (Verona), Nicole Gabrielli (Fiamme Gialle), Sofia Ceccarello (Ravenna), Augustin Martin Petrini (Cerea), Michele Bernardi (Lucca), Danilo Dennis Sollazzo (Milano), Gabriele Lamboglia (Tivoli), Federico Nilo Maldini (Bologna), Simone Saravalli (Mantova), Chiara Giancamilli (Roma), Maria Varricchio (Benevento), Margherita Veccaro (Treviglio).

Staff tecnico: Horst Geier (Direttore tecnico squadra juniores), Giuseppe Fent (tecnico carabina), Enrico Pappalardo (tecnico carabina), Sabine Ida Marta (tecnico pistola), Francesco Bruno (tecnico pistola).

