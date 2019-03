Sollevamento pesi, Mondiali Youth 2019: Nasar la spunta su Narimanov nei -73 kg, dominio assoluto per Sapi e Said

La quarta giornata dei Campionati del Mondo Youth 2019 di sollevamento pesi, in corso di svolgimento a Las Vegas (Stati Uniti), si è conclusa con lo svolgimento delle finali di tre categorie di peso: -59 kg femminili, -73 e -81 kg maschili.

Nell’unica competizione femminile di giornata l’egiziana Neama Said (esplosa alle ultime Olimpiadi Giovanili con un argento) ha fatto saltare il banco nei -59 kg con tre medaglie d’oro per un totale di 195 kg, mentre alle sue spalle si è accesa una lotta sul filo dell’equilibrio per la medaglia d’argento con le messicane Mariana Garcia Gomez e Daphne Guillen Vazquez a spartirsi secondo e terzo posto nelle due classifiche di specialità. Nella classifica di totale le due hanno sollevato 188 kg, ma a parità di misura Guillen Vazquez si è accaparrata la piazza d’onore per aver effettuato l’ultimo sollevamento valido prima della connazionale.

Bella sfida per il titolo iridato nei -73 kg maschili tra il bulgaro Karlos Nasar e l’uzbeko Asadbek Narimanov, con quest’ultimo che si è imposto nella prima parte di gara di strappo (133 a 130) per poi non riuscire a contenere la rimonta del rivale nello slancio. Nasar ha completato regolarmente la prova da 161 kg portandosi a casa l’oro di specialità e di totale con 291 kg, mentre Narimanov ha fallito l’ultimo slancio e si è dovuto accontentare della seconda piazza con 287 kg. Il podio è stato completato dal greco Amagiak Misakian con 272 kg complessivi.

Grandissima prestazione nei -81 kg da parte del kazako classe 2002 Yessenkeldi Sapi, il quale non ha fallito un singolo tentativo centrando così tre medaglie d’oro con un totale di 299 kg. Secondo posto per il padrone di casa americano Dade Lawson Stanley a quota 278 kg, mentre il bronzo è andato sul collo del peruviano Amel Atencia Priou con una misura totale di 274 kg.

Foto: Ververidis Vasilis – Shutterstock.com