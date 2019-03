Sollevamento pesi, Mondiali Youth 2019: al Vietnam i primi ori della rassegna, vince Do Tu Tung

Vanno al Vietnam le prime medaglie d’oro dei Mondiali Youth di sollevamento pesi, grazie al successo di Do Tu Tung nella prova dei 49 chilogrammi maschili, al termine di una gara dominata su ogni fronte.

Già nella prova di strappo, infatti, dopo un tentativo riuscito a 85 kg, il classe 2004 aumenta massa fino ai 95 kg, totalizzando il nuovo record mondiale di categoria, battendo di un chilogrammo il precedente primato standardizzato. Seconda piazza per il turco Mustafa Erdogan, che di due in due si spinge fino a 82 kg, con il podio completato da Florin Krupla, in rappresentanza della Romania, capace di aprire a 79 kg, non riuscendo a migliorarsi.

Anche nello strappo il vietnamita appare una spanna sopra tutti gli altri, battendo con 117 kg il record del mondo youth, spingendosi poi fino a quota 125 kg. Con il risultato in cassaforte l’asiatico rinuncia al terzo tentativo, mentre l’argento va ancora a Krupla, capace di non perdersi d’animo dopo un errore a 97 kg, chiudendo a 101 kg. Bronzo all’ecuadoriano Joe Vargas, con la misura di 98 kg.

La classifica combinata premia ovviamente Do Tu Tung, con la sensazionale misura di 220 kg, sbriciolando l’intera concorrenza, e superando di 40 kg Krupla, fermo a 180 kg, con il podio chiuso dal turco Erdogan.

Foto: Ververidis Vasilis – Shutterstock.com